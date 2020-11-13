Пожилая жительница Британии два дня питалась почвой для растений, чтобы выжить

91-летняя жительница Британии была вынуждена два дня питаться почвой для растений. Женщина упала в своем доме и не могла встать. Помочь было некому – Френк жила одна.

Женщина пролежала в спальне своего дома два дня – единственное чем она могла питаться - это почва для растений. В таком состоянии ее нашел водитель автобуса, на котором Роузмари регулярно ездила в парикмахерскую. Увидев, что женщина уже два дня отсутствует, водитель по имени Дерек решил проведать ее дома. Когда он обнаружил женщину лежащей на полу собственной спальни, то незамедлительно вызвал скорую помощь.

«Если бы Дерек не пришел и не помог мне, я была бы уже мертва. Он мой рыцарь в сияющей броне» - сообщила Френк изданию People.

Как сообщают врачи, если бы водитель не обнаружил Роузмари, то она бы умерла через 6 часов. На данный момент он уже выписана из больницы и восстанавливается дома, под присмотром сына и сиделок.