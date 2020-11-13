Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пожилая жительница Британии два дня питалась почвой для растений, чтобы выжить

Алексей Курильченко
08:22 13.11.2020
По словам врачей, ей оставалось шесть часов до смерти.
Пожилая жительница Британии два дня питалась почвой для растений, чтобы выжить
© Фото: Pradeep Gaur, Keystone Press Agency, Globallookpress

91-летняя жительница Британии была вынуждена два дня питаться почвой для растений. Женщина упала в своем доме и не могла встать. Помочь было некому – Френк жила одна.

Женщина пролежала в спальне своего дома два дня – единственное чем она могла питаться - это почва для растений. В таком состоянии ее нашел водитель автобуса, на котором Роузмари регулярно ездила в парикмахерскую. Увидев, что женщина уже два дня отсутствует, водитель по имени Дерек решил проведать ее дома. Когда он обнаружил женщину лежащей на полу собственной спальни, то незамедлительно вызвал скорую помощь.

«Если бы Дерек не пришел и не помог мне, я была бы уже мертва. Он мой рыцарь в сияющей броне» - сообщила Френк изданию People.

Как сообщают врачи, если бы водитель не обнаружил Роузмари, то она бы умерла через 6 часов. На данный момент он уже выписана из больницы и восстанавливается дома, под присмотром сына и сиделок.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.