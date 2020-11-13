В стране и мире Четыре человека погибли в ДТП в Курской области Кирилл Васин На месте работали четырнадцать человек, пять единиц техники, от МЧС – восемь человек и три единицы техники. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ В Курской области столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, в результате ДТП погибли четыре человека. «На автодороге Курск - Борисоглебск произошло ДТП с участием двух автомашин. По предварительным данным, погибли четыре человека», - передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Как сообщает ГУ МЧС России по Курской области на странице «ВКонтакте», ДТП произошло вблизи села Беседино. На месте работали четырнадцать человек, пять единиц техники, от МЧС – восемь человек и три единицы техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика