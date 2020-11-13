Из-за наводнения в Северной Каролине погибло семь человек

В американском штате Северная Каролина из-за сильных наводнений погибло по меньшей мере 7 человек, еще двое считаются пропавшими без вести. По сообщениям представителей руководства штата, вода затопила дороги и мосты.

Сильнее всего пострадал округ Александр – местные работники службы спасения сообщили о трех погибших, 31 человек был эвакуирован. По информации издания New York Times, наводнение уничтожило 4 моста в округе и затопило все окружающие дороги.

Наводнение в штате вызвано воздействием урагана «Эта», которой вновь обрушился на США в четверг. Ранее сообщалось, что в штате Флорида был объявлен режим ЧС - в университетах штата отменены все занятия, закрыт местный аэропорт.