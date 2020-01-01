Охрана посольства США в Багдаде применила против демонстрантов слезоточивый газ
К зданию дипмиссии также прибыли американские боевые вертолеты.
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Военнослужащие США, охраняющие американское посольство в Багдаде, применили против осаждающих здание демонстрантов слезоточивый газ.
По данным ливанского телеканала «Аль-Маядин», охрана дипмиссии выстрелила снарядами с газом в толпу. Также, как сообщает СМИ, над посольством появились американские боевые вертолеты.
Напомним, протестующим удалось проникнуть за внешний периметр ограды американского посольства. Соединенные Штаты обвинили в нападении власти Ирана, однако Тегеран эти заявления отрицает.