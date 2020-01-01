Охрана посольства США в Багдаде применила против демонстрантов слезоточивый газ

Военнослужащие США, охраняющие американское посольство в Багдаде, применили против осаждающих здание демонстрантов слезоточивый газ.

По данным ливанского телеканала «Аль-Маядин», охрана дипмиссии выстрелила снарядами с газом в толпу. Также, как сообщает СМИ, над посольством появились американские боевые вертолеты.

Напомним, протестующим удалось проникнуть за внешний периметр ограды американского посольства. Соединенные Штаты обвинили в нападении власти Ирана, однако Тегеран эти заявления отрицает.