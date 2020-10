В стране и мире Неопознанный летающий объект попал на камеру в Техасе: видео Анна Берестовая Увиденному на кадрах, снятых камерой наблюдения, дали как инопланетные, так и земные варианты объяснения. © Видео: НЛО The Hidden Underbelly 2.0, YouTube © Фото: The Hidden Underbelly 2.0, YouTube В США, в штате Техас на видеозапись камеры наблюдения одного из домов Ирвинга попал странный движущийся по небу объект. Плотное скопление светлых по отношению к остальной картинке пятен, быстро скользящее над деревьями, сразу же было принято за НЛО. Запись от 21 октября разошлась по тематическим сайтам, где интересующиеся вопросом разумной внеземной жизни пользователи начали выдвигать свои версии природы увиденного явления. Так, на посвященном пришельцам и неопознанным летающим объектам Youtube-канале The Hidden Underbelly 2.0 предположили, что камере якобы удалось зафиксировать частично замаскированный космический корабль. Некоторые комментаторы, согласившись, что на ролике определенно сняты инопланетяне, заявили, что они не замаскированы, а, будто бы, находятся на полпути к другому измерению. Помимо версий с НЛО было предложено и более земное объяснение того, чем является таинственный объект. Местные жители объяснили, что так может выглядеть на видео крупная и плотно летящая стая птиц, которые часто наблюдаются в той местности, снятая камерой низкого качества. Ранее сообщалось, что треугольный неопознанный летающий объект был зафиксирован в ночном небе в американском штате Мичиган. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика