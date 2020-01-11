Россияне пережили первое лунное затмение в 2020 году

В ночь с 10 на 11 января жители России смогли наблюдать полутеневое затмение Луны. Астрономическое явление началось 10 января в 20.08 по столице.

© ty4kain100gram, astrolianna Instagram

В это время Луна находилась в созвездии Близнецов и проходила сквозь северную часть земной полутени. Затмение продлилось четыре часа четыре минуты, завершившись в 00.12 по Москве.

© ty4kain100gram, astrolianna Instagram

«У нас лунное затмение!!! Это не передать словами, честно, вышла на улицу и залипла минут на 15», - пишет в Instagram пользовательница likerchik_sun_official. «Просто посмотрите, какая красота! В такие минуты мы соединяемся с вечностью космоса. Дарю всем, кто не смог увидеть это Чудо!», - поделилась фотографиями astrolianna.

Затмение 10 января, по словам астрофизиков, является самым глубоким полутеневым затмением 2020 года. Следующее такое же затмение Луны состоится 5 июня.