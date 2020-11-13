Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

102 года в строю: Вооруженные Силы РФ отмечают День войск РХБ защиты

Валентина Пескова
04:18 13.11.2020
Сегодня в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается 102-я годовщина со дня образования войск радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

История современных войск радиационной, химической и биологической защиты берет начало с 13 ноября 1918 года, когда приказом Реввоенсовета Республики № 220 была создана химическая служба Красной армии и организовано формирование первых органов и подразделений противохимической защиты.

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) - это специальные войска, предназначенные для проведения комплекса наиболее сложных мероприятий, которые снижают потери в воинских объединениях и соединениях, помогают выполнять поставленные им боевые задачи в условиях радиоактивного, химического и биологического заражения, а также на повышают выживаемость и защиту от высокоточных и других видов оружия.

Основу войск РХБЗ составляют многофункциональные отдельные бригады, имеющие в своем составе подразделения, способные выполнить весь комплекс мероприятий по химзащите. В этом году в войска запланированы поставки более, чем 200 единиц современных и новейших образцов специальной техники. Среди них - тяжелая огнеметная система ТОС-2, машины РХБ разведки РХМ-6-01, техника для специальной обработки - КДА, машины дымовые - ТДА-3 и другие. С учетом этого в 2020 году доля современных образцов составляет более 70%.

В непростых эпидемиологических условиях в связи с пандемией COVID-19 военнослужащие войск РХБЗ проводят дезинфекционные мероприятия на территориях новых медицинских центров Минобороны России, предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а также социально значимых объектах гражданской инфраструктуры.

При проведении специальной обработки, широко применяются универсальные тепловые машины УТМ-80М, авторазливочная станция АРС-14КМ, комплект КДА и дезинфекционный комплекс МКА ПБА.

В этом году специалисты войск РХБЗ в составе отрядов приняли участие в предупреждении распространения новой коронавирусной инфекции в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Абхазии, а также Южной Осетии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:18 В стране и мире
Два заминированных катера уничтожены в Саудовской Аравии, возник пожар у нефтяной платформы
01:33 Спорт
Объявлен новый капитан сборной России по футболу
22:58 В стране и мире
Названы условия для проведения новогодних корпоративов в Москве
20:48 В стране и мире
После пожара в Рязани, губернатор поручил проверить все ТЦ в городе
22:08 В стране и мире
Центр эпидемиологии имени Гамалеи предлагают сделать главным производителем вакцины от ковид в РФ
Популярное
Популярное
Извержения сибирских вулканов в прошлом уничтожили 90% жизни на Земле
Видео
В Кировской области к дорожным рабочим вышли тринадцать медведей
Видео
Момент обрушения бетонной плиты на автомобиль на Рублево-Успенском шоссе попал на видео
Назван наиболее уязвимый для COVID-19 возраст
Ученый рассказал, что происходит с человеком в момент смерти
Багровые реки: названа причина покраснения водоема в Кемерове
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.