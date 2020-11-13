102 года в строю: Вооруженные Силы РФ отмечают День войск РХБ защиты

История современных войск радиационной, химической и биологической защиты берет начало с 13 ноября 1918 года, когда приказом Реввоенсовета Республики № 220 была создана химическая служба Красной армии и организовано формирование первых органов и подразделений противохимической защиты.

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) - это специальные войска, предназначенные для проведения комплекса наиболее сложных мероприятий, которые снижают потери в воинских объединениях и соединениях, помогают выполнять поставленные им боевые задачи в условиях радиоактивного, химического и биологического заражения, а также на повышают выживаемость и защиту от высокоточных и других видов оружия.

Основу войск РХБЗ составляют многофункциональные отдельные бригады, имеющие в своем составе подразделения, способные выполнить весь комплекс мероприятий по химзащите. В этом году в войска запланированы поставки более, чем 200 единиц современных и новейших образцов специальной техники. Среди них - тяжелая огнеметная система ТОС-2, машины РХБ разведки РХМ-6-01, техника для специальной обработки - КДА, машины дымовые - ТДА-3 и другие. С учетом этого в 2020 году доля современных образцов составляет более 70%.

В непростых эпидемиологических условиях в связи с пандемией COVID-19 военнослужащие войск РХБЗ проводят дезинфекционные мероприятия на территориях новых медицинских центров Минобороны России, предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а также социально значимых объектах гражданской инфраструктуры.

При проведении специальной обработки, широко применяются универсальные тепловые машины УТМ-80М, авторазливочная станция АРС-14КМ, комплект КДА и дезинфекционный комплекс МКА ПБА.

В этом году специалисты войск РХБЗ в составе отрядов приняли участие в предупреждении распространения новой коронавирусной инфекции в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Абхазии, а также Южной Осетии.