Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вильфанд рассказал, какой будет температура этой зимой

Анна Берестовая
03:57 13.11.2020
Температуры этой зимой в России будут варьироваться вблизи нормальных значений.
Вильфанд рассказал, какой будет температура этой зимой
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В текущем году аномального тепла в зимние месяцы, которое наблюдалось в 2019 году, вероятнее всего, не ожидается. Против повторения зимы «в южно-европейском исполнении» говорят статистические данные. Тем не менее, наступления суровых холодов в стране также не обещают. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, температуры этой зимой в России будут варьироваться вблизи нормальных значений. Некоторое превышение климатической нормы возможно на западе и в средней части Сибири, на Урале и в северной половине Европейской России.

Вильфанд также рассказал, что в центре европейской части страны до конца второй декады ноября выпадение снега очень маловероятно, а на этой и в первой половине следующей недели его точно не будет.

«Уже очень много снега на азиатской территории страны, на Урале, Севере, в Заволжье», - подметил синоптик в беседе с «Парламентской газетой».

Специалист также добавил, что несмотря на рекордно долгий бархатный сезон, продержавшийся на российских курортах до средины октября и местами дольше, на Черном море, в Южном федеральном округе уже произошло резкое падение температуры до значений ниже 17 градусов.

Ранее сообщалось, что к концу недели в некоторых регионах страны похолодает до температур ниже климатической нормы. Погодная аномалия затронет Краснодарский край, Республику Татарстан, а также Астраханскую, Ростовскую, Свердловскую и Волгоградскую области.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:18 В стране и мире
Два заминированных катера уничтожены в Саудовской Аравии, возник пожар у нефтяной платформы
01:33 Спорт
Объявлен новый капитан сборной России по футболу
22:58 В стране и мире
Названы условия для проведения новогодних корпоративов в Москве
20:48 В стране и мире
После пожара в Рязани, губернатор поручил проверить все ТЦ в городе
22:08 В стране и мире
Центр эпидемиологии имени Гамалеи предлагают сделать главным производителем вакцины от ковид в РФ
Популярное
Популярное
Извержения сибирских вулканов в прошлом уничтожили 90% жизни на Земле
Видео
В Кировской области к дорожным рабочим вышли тринадцать медведей
Видео
Момент обрушения бетонной плиты на автомобиль на Рублево-Успенском шоссе попал на видео
Назван наиболее уязвимый для COVID-19 возраст
Ученый рассказал, что происходит с человеком в момент смерти
Багровые реки: названа причина покраснения водоема в Кемерове
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.