Вильфанд рассказал, какой будет температура этой зимой

В текущем году аномального тепла в зимние месяцы, которое наблюдалось в 2019 году, вероятнее всего, не ожидается. Против повторения зимы «в южно-европейском исполнении» говорят статистические данные. Тем не менее, наступления суровых холодов в стране также не обещают. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, температуры этой зимой в России будут варьироваться вблизи нормальных значений. Некоторое превышение климатической нормы возможно на западе и в средней части Сибири, на Урале и в северной половине Европейской России.

Вильфанд также рассказал, что в центре европейской части страны до конца второй декады ноября выпадение снега очень маловероятно, а на этой и в первой половине следующей недели его точно не будет.

«Уже очень много снега на азиатской территории страны, на Урале, Севере, в Заволжье», - подметил синоптик в беседе с «Парламентской газетой».

Специалист также добавил, что несмотря на рекордно долгий бархатный сезон, продержавшийся на российских курортах до средины октября и местами дольше, на Черном море, в Южном федеральном округе уже произошло резкое падение температуры до значений ниже 17 градусов.

Ранее сообщалось, что к концу недели в некоторых регионах страны похолодает до температур ниже климатической нормы. Погодная аномалия затронет Краснодарский край, Республику Татарстан, а также Астраханскую, Ростовскую, Свердловскую и Волгоградскую области.