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Головная боль и температура: можно ли пользоваться гаджетами во время COVID-19?

Валентина Пескова
03:52 13.11.2020
Ученые полагают, что коронавирус может негативно влиять на когнитивные способности человека, например, нарушать работу памяти.
Головная боль и температура: можно ли пользоваться гаджетами во время COVID-19?
© Фото: pixabay.com

Хаотичный и бессвязный поток информации, который люди получают из гаджетов, может негативно влиять на когнитивные способности человека. Например, нарушать работу памяти.

Как объяснил старший научный сотрудник института мозга человека РАН Святослав Медведев, при пользовании гаджетами во время болезни этот эффект усиливается вдвойне.

«Когда у вас очень болит голова или поднялась температура, когда вы себя плохо чувствуете, не надо злоупотреблять гаджетами. Считается, что во время болезни даже книги читать не рекомендуется», - отметил специалист в интервью Радио Sputnik.

Медведев пояснил, что в использовании гаджетов важна мера, и во время болезни об этом нужно помнить особенно. Тем, кто переболел COVID-19, злоупотреблять гаджетами не стоит. Лучше ходить, разговаривать, знакомиться и соблюдать покой, говорит ученый. А не подсаживаться на «наркотик» в виде смартфонов и компьютеров.

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