Два заминированных катера уничтожены в Саудовской Аравии, возник пожар у нефтяной платформы

В Саудовской Аравии уничтожили два беспилотных катера со взрывчатыми веществами вблизи плавучей разгрузочной платформы. По заявлению властей страны, эти катеры были запущенны ополченцами-хуситами для атаки станции по распределению нефтепродуктов и перехвачены 11 ноября.

Уничтожение заминированных катеров повлекло за собой возгорание плавучих шлангов платформы, принадлежащей терминалу нефтепродуктов в Джазане. В результате инцидента никто не пострадал. Огонь через некоторое время удалось ликвидировать. Соответствующую информацию сообщили в министерстве энергетики государства телеканалу Al Ekhbariya.

Представитель Минэнерго Саудовской Аравии указал, что королевство «решительно осуждает трусливое нападение». Он также отметил, что подобные действия, угрожающие поставкам нефти, направлены против функционирования мирового экспорта энергоносителей и свободе международной торговли в целом.

В министерстве также подчеркнули, что атаки такого рода способны нанести значительный экологический ущерб региональным водам и побережью.