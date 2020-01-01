Украина начала транзит газа по новому соглашению с Россией

Украина начала поставки российского газа в Европу по новому соглашению о транзите. О прокачке первых кубометров топлива сообщил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макагон на своей странице в Facebook. Газотранспортная система Украины работает в штатном режиме, добавил он.

«Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, теперь уже по европейским правилам, в межгосударственных точках», - написал Макагон.

Обсуждение итогового варианта нового транзитного соглашения между Москвой и Киевом длилось пять дней. До этого сторонам удалось согласовать принципиальные моменты и уладить взаимные разногласия. «Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, а украинская компания отказалась от своих претензий в рамках антимонопольного законодательства.

В последний день уходящего года документ скрепили подписями. Глава российского кабмина Дмитрий Медведев, комментируя достигнутые договоренности отметил, что подписание соглашения явилось компромиссом, который все искали.