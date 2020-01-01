В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за подтопления

В Охотском районе Хабаровского края ввели режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 жилых домов в поселке Морском. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по региону.

«В администрации Охотского района на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям главой района был веден режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий подтопления», - информирует ведомство.

По данным МЧС, в зоне подтопления оказались 15 частных жилых домов, а также 27 придомовых территорий в поселке Морском. Для местных жителей, пострадавших от буйства природы, экстренное ведомство организовало пункт временного размещения в районном центре.