Эксперты спрогнозировали сроки сохранения ограничений против COVID-19 в мире

Полноценная отмена ограничений, призванных сдержать распространение коронавирусной инфекции, по всему миру может быть начата только в середине 2021 года. Такой прогноз был сделан аналитической компанией Oxford Economics.

Возвращение к нормальному функционированию экономики будет связано с иммунизацией граждан государств и проведением вакцинации от COVID-19 в массовых масштабах, что требует не одного месяца.

В настоящее время наибольшие надежды, по мнению Oxford Economics, связаны с препаратом, разработанным немецкими и американскими учеными компаний BioNTech и Pfizer.

По оценкам специалистов, вероятнее всего, большая часть мирового населения не будет привита в следующем году из-за сложностей с производством и распространением препарата.

Как указывают эксперты, того количества вакцины, которое может быть сделано 2021 году хватит лишь для 8% от общего числа жителей планеты.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в случае соответствия российской вакцины «Спутник V» всем требованиям, препарат будет внесен в список рекомендуемых вакцин для экстренного использования.