Иммунолог дал прогноз о сроках окончания эпидемии COVID-19 в Москве

Сроки окончания эпидемии коронавируса в Москве будут зависеть от роста популяционного иммунитета, на который влияют коэффициент передачи инфекции и ограничительные меры. Как пояснил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, в Москве может остановиться увеличение числа зараженных коронавирусом месяца через полтора.

Медицинский специалист полагает, что к этому времени в столице значительно увеличится количество жителей, которые будут иметь иммунитет к COVID-19.

«В июне в Москве антитела были всего у 26% населения, а сейчас - у порядка 60%. Еще месяца полтора, и Москва за счет своего популяционного иммунитета начнет выходить из пандемии, число заражений начнет снижаться», - цитирует Болибока НСН.

Специалист подчеркнул, что для спада числа заболевших COVID-19 необходимо иметь популяционный иммунитет на уровне 75-80% жителей столицы. Если удастся к этому моменту еще наладить массовую вакцинацию, этот процесс начнет проходить быстрее.