Умер полвека правивший Оманом султан Кабус Бен Саид

В Омане в возрасте 79 лет умер султан Кабус бен Саид, который правил страной с 1970 года.Об этом сообщило Оманское информационное агентство со ссылкой на официальный релиз.

Королевский двор объявил сорокадневный траур по умершему султану и заявил о приостановке работы всех государственных и частных структур на три дня.

Местные СМИ сообщают, что на улицах столицы появилась бронетехника. На видео, опубликованным журналистом Заидом Бенджамином видно, что на обочинах дорог стоят бронемашины. Он также отмечает, что из источников известно о привидении армии и полиции в состояние боевой готовности.

Так как у султана нет официальных наследников и процесс передачи власти не простой, может случится переворот.

С 2015 года правитель Омана болел раком, и в последнее время в СМИ не раз появлялась информация об ухудшении его состояния.