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Мемориальную доску в честь Владимира Этуша откроют в Москве в день рождения актера

Анна Берестовая
02:46 13.11.2020
Доска будет установлена на стене дома, в котором Этуш жил 41 год.
Мемориальную доску в честь Владимира Этуша откроют в Москве в день рождения актера
© Фото: Lev Sherstennikov, Russian Look, Globallookpress

В пятницу, 13 ноября, в столице пройдет церемония торжественного открытия мемориальной доски, установленной в честь народного артиста Советского Союза Владимира Этуша, скончавшегося в 2019 году.

Доска будет размещена на стене дома 2/9в Гранатном переулке, в котором актер прожил 41 год. Об этом сообщил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

Мероприятие запланировано на 14.00. Установить мемориал удалось благодаря средствам, выделенным правительством города в качестве гранта.

Автором портрета, изображенного на доске, стал скульптор Филипп Трушин, которого для этой цели выбрала вдова актера Елена Этуш. Проект мемориальной доски получил одобрение соответствующей комиссии московского правительства. На нем Владимир Этуш изображен на фоне здания Театра имени Евгения Вахтангова, в котором актер служил до конца своей жизни.

«Вахтанговцы, видевшие макет, сказали, что это настоящее произведение искусства», - цитирует ТАСС Крока.

Дата открытия мемориала состоится 13 ноября не случайно. Этот день является днем рождения знаменитого актера.

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