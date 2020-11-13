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МАК: в самолете журналиста Колтового произошла утечка масла

Валентина Пескова
23:53 13.11.2020
Как выяснилось в ходе расследования, причиной отказа двигателя Rotax стал пустой масляный бак, где не оказалось 3,5 литров жидкости.
МАК: в самолете журналиста Колтового произошла утечка масла
© Фото: @HiglyLike, Twitter

Межгосударственный авиакомитет (МАК) установил причину, по которой произошла авиакатастрофа частного самолета Piper Sport Cruiser, в результате которой разбился телеведущий Александр Колтовой и его пассажирка. Как установило следствие, перед тем, как самолет отправился в рейс, в его силовой установке производилась замена масла. Однако в ходе полета жидкость по неустановленной причине вылилась из двигателя.

Как пишет «Коммерсант», то, что масляный бак оказался пустым, было выяснено еще при первичном осмотре. При этом герметично закрытая металлическая емкость даже не была раздута и не лопнула при нагреве. Следовательно, все масло из бака - около 3,5 л - было потеряно в полете. Именно это и стало причиной, что в самолете отказал двигатель, после чего на борту начался пожар.

Экспертам МАК предстоит выяснить, куда именно делось масло. Специалисты подозревают, что масляный фильтр мог иметь заводской дефект или был слабо закручен при замене масла и масляного фильтра при техобслуживании.

Самолет с телеведущим Александром Колтовым совершил жесткую посадку 7 ноября недалеко от Новорязанского шоссе в районе Люберец. Он вылетел с аэродрома Мячково в Раменском районе и направлялся в город Рыбинск Ярославской области.

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