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Полтора года в колонии строгого режима: жителя Казани посадили за убийство кота

Анна Берестовая
23:30 13.11.2020
Мужчина нанес животному смертельные травмы в состоянии алкогольного опьянения.
Полтора года в колонии строгого режима: жителя Казани посадили за убийство кота
© Фото: pixabay.com

Жителя Казани приговорили к заключению под стражу сроком полтора года в колонии строгого режима за убийство кота. Такое решение было принято коллегией Верховного суда Татарстана в рамках рассмотрения апелляции, поданной осужденным в суд нижестоящей инстанции.

Как было установлено в ходе судебного заседания, подсудимый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, атаковал кота своей знакомой, к которой зашел в гости, нанес животному удар острым предметом по горлу и телу и бросил его в стену, нанеся смертельные травмы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина признал свою вину лишь частично, однако был признан виновным по решению суда. В результате апелляции изначально назначенное Советским районным судом Казани наказание было оставлено без изменений.

Ранее в Министерстве юстиции России предложили ввести штрафы за жестокое обращение с животными в рамках административного права. Максимальный размер выплаты в рамках данной меры должен составить 200 тысяч рублей.

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