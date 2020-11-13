Полтора года в колонии строгого режима: жителя Казани посадили за убийство кота

Жителя Казани приговорили к заключению под стражу сроком полтора года в колонии строгого режима за убийство кота. Такое решение было принято коллегией Верховного суда Татарстана в рамках рассмотрения апелляции, поданной осужденным в суд нижестоящей инстанции.

Как было установлено в ходе судебного заседания, подсудимый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, атаковал кота своей знакомой, к которой зашел в гости, нанес животному удар острым предметом по горлу и телу и бросил его в стену, нанеся смертельные травмы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина признал свою вину лишь частично, однако был признан виновным по решению суда. В результате апелляции изначально назначенное Советским районным судом Казани наказание было оставлено без изменений.

Ранее в Министерстве юстиции России предложили ввести штрафы за жестокое обращение с животными в рамках административного права. Максимальный размер выплаты в рамках данной меры должен составить 200 тысяч рублей.