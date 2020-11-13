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ЦПВС: В Сирии возобновился вывод беженцев

Ирина Киселенко
22:55 13.11.2020
За прошедшие сутки через пункт пропуска Джлеб на подконтрольную правительству САР территорию вышло 203 человека, в том числе 59 женщин и 96 детей.
ЦПВС: В Сирии возобновился вывод беженцев
© Фото: Минобороны России

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич заявил, что за последние сутки террористы совершили 31 обстрел в Идлибской зоне деэскалации.

«В Идлибской зоне деэскалации было зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* (*Запрещенная на территории России террористическая организация). Из них в провинции Идлиб зафиксировано – 18 обстрелов, в провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Латакия – пять обстрелов, в провинции Хама – шесть обстрелов», - уточнил он на брифинге.

Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.

Кроме того, подразделениями российской военной полиции было продолжено патрулирование в провинции Алеппо из Аджами в направлениях Бозгекли и Авшария.

Также проведено воздушное патрулирование силами армейской авиации по маршруту от аэродрома Камишлия до Бтейман и обратно.

Возобновился вывод беженцев из лагеря «Эр-Рукбан». За прошедшие сутки через пункт пропуска Джлеб на подконтрольную правительству САР территорию вышло 203 человека, в том числе 59 женщин и 96 детей.
Всего с начала функционирования пункта пропуска ДЖЛЕБ из лагеря «Эр-Рукбан» вышло 20 038 беженцев, в том числе 5711 женщин и 9946 детей.

*Запрещенная на территории России террористическая организация.

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