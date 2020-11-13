В стране и мире СМИ: неизвестные захватили офис Ubisoft в Монреале Светлана Головина По информации очевидцев, часть людей, находившихся в здании, вышла на крышу. © Видео: @pauldesbaillets, Twitter, Eha Medya, Twitter © Фото: @pauldesbaillets, Twitter В офисе компании Ubisoft в Монреале произошел захват заложников. Об этом пишет Le Journal de Montrеal. На данный момент местная полиция официально не подтвердила эту информацию, однако сообщила о начале спецоперации. «Полицейская операция на углу Сен-Лоран и Сен-Виатер. Мы просим людей избегать этого района», - сообщается в Twitter-аккаунте ведомства. По информации очевидцев, часть людей, находившихся в здании, вышла на крышу. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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