СМИ: неизвестные захватили офис Ubisoft в Монреале
По информации очевидцев, часть людей, находившихся в здании, вышла на крышу.
© Видео: @pauldesbaillets, Twitter, Eha Medya, Twitter © Фото: @pauldesbaillets, Twitter
В офисе компании Ubisoft в Монреале произошел захват заложников. Об этом пишет Le Journal de Montrеal.
На данный момент местная полиция официально не подтвердила эту информацию, однако сообщила о начале спецоперации.
«Полицейская операция на углу Сен-Лоран и Сен-Виатер. Мы просим людей избегать этого района», - сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.
По информации очевидцев, часть людей, находившихся в здании, вышла на крышу.
Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.