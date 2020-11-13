Полмиллиона за жизнь: в Москве арестована обвиняемая в продаже новорожденного

В Москве под арест отправили женщину, обвиняемую в продаже своего новорожденного ребенка в одном из столичных кафе.

За жизнь малыша она попросила полмиллиона рублей, опубликовав объявление в Сети. Вычислить женщину удалось благодаря действиям группы волонтеров, которые до последнего пытались образумить девушку и отговорить от страшного преступления.

«Конкретно этой женщине сказали, что она продает ребенка не в семью, а для того, чтобы занимались попрошайничеством, если этот ребенок выживет, то его потом отдадут в детский дом. Если умрет - это не ее проблема. Она после этого озвучила сумму в 500 тысяч», - рассказал руководитель движения некоммерческой волонтёрской организации Олег Мельников.

Женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов после передачи ребенка. Под арестом она пробудет до 12 января 2021 года.

«Во многих случаях правоохранительные органы не могут узнать о таких нелегальных сделках, потому, что сделки происходят между знакомыми, то есть информация не поступает в интернет, а значит доступ к этой информации ограничен», - рассказал адвокат Александр Разумовский.

В интернете десятки групп в социальных сетях, где ежедневно публикуются сообщения: одни ищут, другие предлагают. Никто о деньгах публично не пишет. Через черту закона переступают уже в приватной обстановке.

Подробнее о том, как работает рынок продажи детей смотрите в сюжете Росины Бодровой.