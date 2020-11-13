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В Петербурге горит здание завода ЛЭМЗ

Ирина Киселенко
22:18 13.11.2020
Площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров.
В Петербурге горит здание завода ЛЭМЗ
© Фото: ГУ МЧС Петербурга

В Петербурге площадь пожара на бывшем Ленинградском электромеханическом заводе увеличилась до 1200 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС.

«В производственном здании происходит горение на третьем и четвертом этажах», - говорится в сообщении.

Крупный пожар произошел на территории Ленинградского электромеханического завода. Изначально площадь пожара составляла 600 квадратных метров. На место прибыли 102 человека, 31 единица техники, в том числе от МЧС – 58 человек, 17 единиц техники.

В 21:25  пожару был присвоен повышенный ранг номер четыре. Для тушения пожара привлечен пожарный поезд.

Из здания эвакуировали четырех человек, сведений о пострадавших нет.

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