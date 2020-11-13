В Петербурге горит здание завода ЛЭМЗ

В Петербурге площадь пожара на бывшем Ленинградском электромеханическом заводе увеличилась до 1200 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС.

«В производственном здании происходит горение на третьем и четвертом этажах», - говорится в сообщении.

Крупный пожар произошел на территории Ленинградского электромеханического завода. Изначально площадь пожара составляла 600 квадратных метров. На место прибыли 102 человека, 31 единица техники, в том числе от МЧС – 58 человек, 17 единиц техники.



В 21:25 пожару был присвоен повышенный ранг номер четыре. Для тушения пожара привлечен пожарный поезд.

Из здания эвакуировали четырех человек, сведений о пострадавших нет.