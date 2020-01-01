Массовая драка с участием Дедов Морозов в Волжском попала на видео

В Волжском Волгоградской области праздничное мероприятие в новогоднюю ночь переросло в массовую драку. В потасовке оказались замешаны аниматоры, которые играли Дедов Морозов.

Инцидент, попавший на видео, спровоцировали молодые люди, которые захотели повеселиться прямо на сцене. Попытавшихся помешать им актеров они грубо оттолкнули. На подмогу сказочным волшебникам поспешили другие горожане и в итоге завязалась массовая драка. Разнимать зрителей пришлось полиции.

Ранее в Москве напали на пришедшего на праздник к детям мужчину в костюме Деда Мороза. Неизвестный брызнул ему в лицо из перцового баллончика.