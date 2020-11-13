В стране и мире В Минздраве РФ назвали ситуацию с коронавирусом очень напряженной Светлана Головина По словам Михаила Мурашко, в среднем по стране свободно 18-19% коек для пациентов с COVID-19. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в стране остается очень напряженной. «Количество заболевших в стране, находящихся под медицинским присмотром, сопровождением, почти 900 тысяч человек», - сказал глава Минздрава в эфире телеканала «Россия 1». По словам Мурашко, в среднем по стране свободно 18-19% коек для пациентов с COVID-19, но более чем в 30 регионах загруженность на уровне 90% В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика