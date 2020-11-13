В Минздраве РФ назвали ситуацию с коронавирусом очень напряженной
По словам Михаила Мурашко, в среднем по стране свободно 18-19% коек для пациентов с COVID-19.
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в стране остается очень напряженной.
«Количество заболевших в стране, находящихся под медицинским присмотром, сопровождением, почти 900 тысяч человек», - сказал глава Минздрава в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Мурашко, в среднем по стране свободно 18-19% коек для пациентов с COVID-19, но более чем в 30 регионах загруженность на уровне 90%