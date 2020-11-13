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«Отвечает современным реалиям»: ресторатор оценил новый СанПин по общепиту

Светлана Головина
20:38 13.11.2020
По словам ресторатора, предыдущие требования «морально устарели», а в новых все структурировано правильно, из-за чего он стал меньше почти на 80%.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay.com

Новые санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания являются корректным и полностью отвечают современным реалиям, заявил «Звезде» омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

«Ушли устаревшие, так называемые, «старые нормы». По старому СанПину были запрещены стейки прожарки Rare, Medium Rare - прожарка с кровью была запрещена. Были запрещены в принципе мангалы», - отметил ресторатор.

Согласно старым требованиям, для обработки яиц ресторан должен был иметь несколько отдельных комнат - для грязных яиц, их мытья и чистых.

«Очень много различных норм, которые пришли к нам, были придуманы десятилетия назад. Из-за этого он был раздут и совершенно не реализуем. Никто не держал три помещения для яиц и, при этом, когда приходили проверяющие, было непонятно, что делать - вроде бы в законе написано, нужно за это наказывать, но, с другой стороны, все понимали, что это абсурд», - пояснил Миронов.

По словам ресторатора, предыдущий СанПин «морально устарел» и в новых требованиях все структурировано правильно, из-за чего он стал меньше почти на 80%.

Также Миронов рассказал, что в старых требованиях не регламентировалась работа кейтеринга, нельзя было приготовить тартар, который сейчас есть в каждом ресторане.

«С одной стороны, ресторатор понимал, что его готовить можно, поскольку сейчас совершенно другие способы обработки и хранения мяса, и он не опасен, как было раньше, с другой стороны, он запрещен по СанПин. Сейчас все регламентировано правильно. Это новый современный документ, который сегодня отвечает тем реалиям, которые есть», - сказал ресторатор.

Новый СанПин был утвержден Роспотребнадзором до 2027 года.

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