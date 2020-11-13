Закрытые рестораны, онлайн музеи и удаленка: в Москве вступили в силу новые ограничения

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса с 13 ноября в Москве начали действовать новые ограничительные меры - с 23 до 6 утра запрещено обслуживание посетителей в ресторанах, кафе, барах и в других развлекательных заведениях.

Однако некоторые уже придумали занятие на эти запретные для вечеринок часы – вместо ночных танцев - ночные поездки по городу, ведь доставку любимых блюд по-прежнему работает круглосуточно.

«Просто нужно свыкнуться с этой идеей, с этой ситуацией и стараться, чтобы вместе мы могли выполнять какие-то вещи, чтобы наши гости могли прийти, а нас не штрафовали», - считает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

В этом году Москва остается без традиционных новогодних гуляний и фестиваля «Путешествие в Рождество», однако привычная всем иллюминации все-таки будет на улицах города.

В онлайн уходят все музеи столицы. Отменяются лекции, мастер-классы и экскурсии, а тем, кто уже купил билеты, будут возвращены деньги.

Изменения коснулись и спортивной жизни граждан – на стадионах не должно быть больше 25% болельщик, а все матчи - только по согласованию с Роспотребнадзором.

Снова на удаленку отправили студентов - их транспортные карты временно заблокируют. Мера касается вузов и колледжей, находящихся в подчинении Москвы.

Подробнее о том, какие ограничения вступили в силу с 13 ноября смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Дианы Сирази.