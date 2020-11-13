Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Закрытые рестораны, онлайн музеи и удаленка: в Москве вступили в силу новые ограничения

Светлана Головина
Диана Сирази
19:53 13.11.2020
Из-за роста числа зараженных коронавирусом в столице отменены традиционные новогодние гуляния и фестиваль «Путешествие в Рождество».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса с 13 ноября в Москве начали действовать новые ограничительные меры - с 23 до 6 утра запрещено обслуживание посетителей в ресторанах, кафе, барах и в других развлекательных заведениях.

Однако некоторые уже придумали занятие на эти запретные для вечеринок часы – вместо ночных танцев - ночные поездки по городу, ведь доставку любимых блюд по-прежнему работает круглосуточно.

«Просто нужно свыкнуться с этой идеей, с этой ситуацией и стараться, чтобы вместе мы могли  выполнять какие-то вещи, чтобы наши гости могли прийти, а нас не штрафовали», - считает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

В этом году Москва остается без традиционных новогодних гуляний и фестиваля «Путешествие в Рождество», однако привычная всем иллюминации все-таки будет на улицах города.

В онлайн уходят все музеи столицы. Отменяются лекции, мастер-классы и экскурсии, а тем, кто уже купил билеты, будут возвращены деньги.

Изменения коснулись и спортивной жизни граждан – на стадионах не должно быть больше 25% болельщик, а все матчи - только по согласованию с Роспотребнадзором.  

Снова на удаленку отправили студентов - их транспортные карты временно заблокируют. Мера касается вузов и колледжей, находящихся в подчинении Москвы.

Подробнее о том, какие ограничения вступили в силу с 13 ноября смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Дианы Сирази.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.