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Владимир Путин подписал указ плана обороны на 2021-2025 годы

Ирина Киселенко
20:01 13.11.2020
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня подписания.
Владимир Путин подписал указ плана обороны на 2021-2025 годы
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Владимир Путин подписал указ о введении в действие плана обороны России на 2021-2025 годы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

План представляет собой комплекс взаимоувязанных документов военного планирования, содержание которого строго засекречено.

«Ввести с 1 января 2021 года в действие план обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы», - говорится в распоряжении.

Предыдущий план обороны на 2016-2020 года был утвержден главой государства в середине ноября 2015 года.

Ранее Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования по ситуации в Нагорном Карабахе.

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