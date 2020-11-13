В стране и мире Владимир Путин подписал указ плана обороны на 2021-2025 годы Ирина Киселенко Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня подписания. © Фото: Kremlin Pool Global Look Press Владимир Путин подписал указ о введении в действие плана обороны России на 2021-2025 годы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. План представляет собой комплекс взаимоувязанных документов военного планирования, содержание которого строго засекречено. «Ввести с 1 января 2021 года в действие план обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы», - говорится в распоряжении. Предыдущий план обороны на 2016-2020 года был утвержден главой государства в середине ноября 2015 года. Ранее Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования по ситуации в Нагорном Карабахе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика