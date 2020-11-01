Число погибших при землетрясении в Измире возросло до 39 человек

Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям и бедствиям сообщило, что число погибших при землетрясении в провинции Измир достигло 39 человек. Сообщается о 885 раненых.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Турции в пятницу – в агентстве РИА Новости сообщили об обрушении по меньшей мере 20 зданий. Прибрежные улицы в Сеферихисаре оказались затоплены созданным подземными толчками цунами.

Ранее сообщалось, что турецкие спасатели уже ведут работы по поиску людей под обломками разрушенных зданий – удалось спасти не менее 70 человек. На данный момент ведутся спасательные работы на завалах девяти разрушенных зданий.