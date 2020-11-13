В Чебоксарах люди чудом не попали под колеса автомобиля
По предварительной информации, водитель был нетрезв.
© Видео: Про Город Онлайн, Youtube © Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
В Чебоксарах чудом спаслись несколько людей переходившие дорогу по пешеходному переходу. Происшествия зафиксировал видеорегистратор.
На кадрах видно, как люди переходят дорогу по пешеходному переходу.
В этот момент водитель такси вылетает в толпу, но чудом проскакивает между людьми. В последний момент, двоим удалось отскочить. Затем автомобиль врезает в остановку, едва не задев двух подростков.
По итогу инцидента пострадал только водитель.