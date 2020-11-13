В стране и мире В Чебоксарах люди чудом не попали под колеса автомобиля Ирина Киселенко По предварительной информации, водитель был нетрезв. © Видео: Про Город Онлайн, Youtube © Фото: Zamir Usmanov Global Look Press В Чебоксарах чудом спаслись несколько людей переходившие дорогу по пешеходному переходу. Происшествия зафиксировал видеорегистратор. На кадрах видно, как люди переходят дорогу по пешеходному переходу.

В этот момент водитель такси вылетает в толпу, но чудом проскакивает между людьми. В последний момент, двоим удалось отскочить. Затем автомобиль врезает в остановку, едва не задев двух подростков. По итогу инцидента пострадал только водитель. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика