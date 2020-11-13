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В Москве открыли мемориальную доску Владимиру Этушу

Светлана Головина
19:16 13.11.2020
Церемония открытия проходила у дома 2/9 в Гранатном переулке, где актер прожил более 40 лет.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Народному артисту Владимиру Этушу открыли мемориальную доску на фасаде дома 2/9 в Гранатном переулке в Москве, где он прожил более 40 лет.

На церемонии присутствовали родные и близкие Этуша, в числе которых вдова Елена Этуш, актеры Василий Лановой и Наталья Варлей.

«Это личность, это удивительный человек, замечательный артист, прекрасный педагог, режиссер, но главное, что он - удивительный человек, фронтовик. Человек удивительного обаяния, интеллигентности, поэтому, я считаю, что сегодня большой день», - отметила Варлей в комментарии «Звезде».

Символично, что открытие мемориальной доски состоялось в день рождения театра Вахтангова, в котором Этуш служил с 1940 года.

На счету народного артиста более чем 150 ролей в кино, однако наибольшую известность ему принесли картины Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница» и «12 стульев».

Владимир Этуш ушел из жизни 9 марта 2019 года в возрасте 96 лет.

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