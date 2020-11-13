В стране и мире Легкомоторный самолет упал в жилом районе Лос-Анджелеса Анна Берестовая Пилот воздушного судна погиб. © Фото: pixabay.com В американском Лос-Анджелесе на территорию жилого района города с неба рухнул легкомоторный самолет. Воздушное судно совершило попытку аварийно сесть, упав на автомобили, припаркованные в районе Пакоима. Неудачная посадка была осуществлена вблизи аэропорта Whiteman Airport. В ходе инцидента погиб пилот самолета. Несколько машин, находящихся в зоне падения, вспыхнули. Горящий транспорт был потушен пожарными. О происшествии сообщил местный телевизионный канал KABC. В настоящее время устанавливается причина и обстоятельства катастрофы. Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку из-за неисправности двигателя в поле рядом с поселком Чкалово в Подмосковье. Воздушное судно загорелось. Два человека, находящихся внутри него, погибли. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика