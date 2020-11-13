Заболотный, Ерохин и Лесовой присоединятся к сборной России по футболу

Игроки Заболотный, Ерхин и Лесовой присоединятся к команде в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-служба сборной России по футболу.

«Футболисты сборной России Александр Ерохин, Даниил Лесовой и Антон Заболотный прошли очередное тестирование на коронавирус, по итогам которого ни у одного из них не было выявлено положительных результатов», - сообщила пресс-служба.

Ранее объявили нового капитана команды сборной России по футболу. Им стал защитник московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия.