Торговый центр в Рязани вспыхнул из-за случайно запущенной сигнальной ракеты
Выстрел был произведен инструктором батутного центра, который расположен на последнем этаже здания.
© Фото: МЧС РФ
Причиной крупного пожара в торговом центре «М5 Молл» в Рязани стала случайно запущенная сигнальная ракета.
Выстрел был произведен инструктором батутного центра, который расположен на последнем этаже ТЦ.
«Случайно запустил сигнальную ракету, от которой загорелся поролоновый кубик», - пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Пожар торгового центра начался вечером 12 ноября. Сотрудники МЧС эвакуировали 1,2 тысячи человек, никто не пострадал.
На данный момент по факту произошедшего прокуратура проводит проверку.