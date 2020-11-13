В стране и мире Торговый центр в Рязани вспыхнул из-за случайно запущенной сигнальной ракеты Светлана Головина Выстрел был произведен инструктором батутного центра, который расположен на последнем этаже здания. © Фото: МЧС РФ Причиной крупного пожара в торговом центре «М5 Молл» в Рязани стала случайно запущенная сигнальная ракета. Выстрел был произведен инструктором батутного центра, который расположен на последнем этаже ТЦ. «Случайно запустил сигнальную ракету, от которой загорелся поролоновый кубик», - пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Пожар торгового центра начался вечером 12 ноября. Сотрудники МЧС эвакуировали 1,2 тысячи человек, никто не пострадал. На данный момент по факту произошедшего прокуратура проводит проверку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика