Самолет с российскими детьми вылетел из Сирии
Все они спасены из тюрем и лагерей Дамаска.
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В Россию из Сирии вернется 31 ребенок. Борт Министерства обороны РФ вылетел с российской авиабазы Хмеймим.
Детей в возрасте от двух до 16 лет в полете сопровождают врачи. После обследования их передадут под опеку родственникам в шесть регионов страны.
Также на борту уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Ранее в рамках рабочего визита в Арабскую Республику она встретилась с сирийскими дипломатами, а также с супругой президента страны Асмой Асад.
В ходе встречи омбудсмен предложила создать комиссию по правам несовершеннолетних, находящихся в лагерях на территории Сирии.