Самолет с российскими детьми вылетел из Сирии

В Россию из Сирии вернется 31 ребенок. Борт Министерства обороны РФ вылетел с российской авиабазы Хмеймим.

Детей в возрасте от двух до 16 лет в полете сопровождают врачи. После обследования их передадут под опеку родственникам в шесть регионов страны.

Также на борту уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Ранее в рамках рабочего визита в Арабскую Республику она встретилась с сирийскими дипломатами, а также с супругой президента страны Асмой Асад.

В ходе встречи омбудсмен предложила создать комиссию по правам несовершеннолетних, находящихся в лагерях на территории Сирии.