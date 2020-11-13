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Россия развернула в Армении пять дополнительных пограничных постов

Светлана Головина
18:14 13.11.2020
Глава ФСБ России отметил, что все необходимые мероприятия осуществлены по согласованию с пограничными органами республики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Арам Нерсесян, РИА Новости

На территории Армении пограничная служба ФСБ России разместила пять дополнительных постов. Об этом заявил глава ведомства Александр Бортников в ходе совещания по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.

Уточняется, что два поста расположены на границе с Нахичеванской Автономной Республикой - Ерасх и Пайрур Сейвак, еще два на границе с Ираном - Мегри и Сыгыр, пятый пост на границе - Тех.

«Необходимые мероприятия осуществлены по согласованию с пограничными органами Армении», - подчеркнул Бортников.

Владимир Путин подписал указ о создании центра межведомственного гуманитарного реагирования на территории Нагорного Карабаха, который займется вопросом возвращения беженце и восстановлением инфраструктуры.

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