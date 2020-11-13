В стране и мире Россия создаст в Карабахе межведомственный центр гуманитарного реагирования Светлана Головина Решение организационных и иных вопросов, связанных с созданием и деятельностью центра, поручено Министерству обороны. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Владимир Путин заявил, что для помощи жителям Нагорного Карабаха будет создан межведомственный центр гуманитарного реагирования, который займется вопросом возвращения беженцев. «Вопрос об оказании помощи в возвращении к нормальной мирной жизни населению, пострадавшему в результате военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, является очень важным и актуальным», - подчеркнул глава государства в ходе совещания с главами Минобороны, МИД и ФСБ России. Указ о создании межведомственного центра подписан президентом 13 ноября. «Решение организационных и иных вопросов, связанных с созданием и деятельностью межведомственного центра, возложить на Министерство обороны Российской Федерации», - уточняется в указе. Совместное соглашение между Россией, Арменией и Азербайджаном о полном прекращении огня на спорной территории и ее разграничении между участниками конфликта вступило в силу в полночь 10 ноября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика