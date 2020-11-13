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Россия создаст в Карабахе межведомственный центр гуманитарного реагирования

Светлана Головина
17:50 13.11.2020
Решение организационных и иных вопросов, связанных с созданием и деятельностью центра, поручено Министерству обороны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Владимир Путин заявил, что для помощи жителям Нагорного Карабаха будет создан межведомственный центр гуманитарного реагирования, который займется вопросом возвращения беженцев.

«Вопрос об оказании помощи в возвращении к нормальной мирной жизни населению, пострадавшему в результате военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, является очень важным и актуальным», - подчеркнул глава государства в ходе совещания с главами Минобороны, МИД и ФСБ России.

Указ о создании межведомственного центра подписан президентом 13 ноября.

«Решение организационных и иных вопросов, связанных с созданием и деятельностью межведомственного центра, возложить на Министерство обороны Российской Федерации», - уточняется в указе.

Совместное соглашение между Россией, Арменией и Азербайджаном о полном прекращении огня на спорной территории и ее разграничении между участниками конфликта вступило в силу в полночь 10 ноября.

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