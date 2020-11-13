МЧС РФ готово направить в Карабах аэромобильный госпиталь для оказания медпомощи
Как сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев, в ведомстве готовы обеспечить население Нагорного Карабаха аэромобильным госпиталем и персоналом для оказания медицинской помощи.
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Министерство по чрезвычайным ситуациям России готово обеспечить местное население аэромобильным госпиталем и персоналом для оказания медицинской помощи. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.
«Если необходимо, для оказания медицинской помощи местному населению (готовы. - Прим. ред.) также поставить аэромобильный госпиталь», - сказал Зиничев.
Ранее Владимир Путин подписал указ для создания межведомственного центра гуманитарного реагирования, который займется вопросом возвращения беженцев.