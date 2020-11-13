В стране и мире МЧС РФ готово направить в Карабах аэромобильный госпиталь для оказания медпомощи Ирина Киселенко Как сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев, в ведомстве готовы обеспечить население Нагорного Карабаха аэромобильным госпиталем и персоналом для оказания медицинской помощи. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Львов, РИА Новости Министерство по чрезвычайным ситуациям России готово обеспечить местное население аэромобильным госпиталем и персоналом для оказания медицинской помощи. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев. «Если необходимо, для оказания медицинской помощи местному населению (готовы. - Прим. ред.) также поставить аэромобильный госпиталь», - сказал Зиничев. Ранее Владимир Путин подписал указ для создания межведомственного центра гуманитарного реагирования, который займется вопросом возвращения беженцев. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика