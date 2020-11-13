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Москва договаривается с Ереваном и Баку о развертывании миссии ООН в Карабахе, по словам Лаврова

Ирина Киселенко
17:36 13.11.2020
Об этом Сергей Лавров сообщил на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Москва договаривается с Ереваном и Баку об обеспечении возможности развертывания структур международной организации ООН в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу.

Российская столица находится в контакте с международными организациями, которые занимаются гуманитарной деятельностью.

«Это, прежде всего, управление верховного комиссара по делам беженцев, управление по координации гуманитарных вопросов ООН, и программа развития ООН», - уточнил Лавров.

По словам главы МИД РФ, Москва договаривается с Ереваном и Баку по просьбе ООН.

«В ООН очень заинтересованы, чтобы координировать свои действия в случае такого развертывания с нашими миротворцами, с нашими пограничниками и с теми, кто будет решать гуманитарные задачи по линии миссии», - подчеркнул Сергей Лавров.

Об этих планах проинформированы в Минской группы ОБСЕ - Франция и США, а также Совет Безопасности ООН.

Как подчеркнул Лавров, ООН тоже важно иметь точные данные о беженцах.

«Это тоже нам важно оценить и своими силами, и в контактах с азербайджанской и армянской сторонами», - заключил глава МИД РФ.

Ранее Владимир Путин заявил, что для помощи жителям Нагорного Карабаха будет создан межведомственный центр гуманитарного реагирования, который займется вопросом возвращения беженцев.

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