В Москве арестовали обвиняемую в продаже новорожденного сына
Объявление о поиске приемных родителей женщина разместила в Сети, попросив за мальчика 500 тысяч рублей.
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Тушинский районный суд Москвы отправил под стражу до 12 января 2021 года женщину, обвиняемую в продаже своего новорожденного ребенка.
Объявление о поиске приемных родителей женщина разместила в Сети, попросив за мальчика 500 тысяч рублей.
В четверг, 12 ноября, сотрудники правоохранительных органов задержали ее на месте после передачи новорожденного и получения денег.
Женщине предъявлено обвинение по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». На допросе она заявила, что решилась на данный поступок в связи со сложной жизненной ситуацией.