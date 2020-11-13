В стране и мире В Москве арестовали обвиняемую в продаже новорожденного сына Светлана Головина Объявление о поиске приемных родителей женщина разместила в Сети, попросив за мальчика 500 тысяч рублей. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Тушинский районный суд Москвы отправил под стражу до 12 января 2021 года женщину, обвиняемую в продаже своего новорожденного ребенка. Объявление о поиске приемных родителей женщина разместила в Сети, попросив за мальчика 500 тысяч рублей. В четверг, 12 ноября, сотрудники правоохранительных органов задержали ее на месте после передачи новорожденного и получения денег. Женщине предъявлено обвинение по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». На допросе она заявила, что решилась на данный поступок в связи со сложной жизненной ситуацией. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика