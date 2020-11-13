В стране и мире Путин пообещал поручить проработку программы по переподготовке самозанятых Ирина Киселенко С соответствующей просьбой на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив к президенту обратился первый проректор международного института дизайна и сервиса Максим Усынин из Челябинска. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству и Агентству стратегических инициатив проработать возможность реализации проекта программы практической подготовки самозанятых граждан, в том числе его финансирования. С просьбой проработать проект программы к президенту обратился первый проректор международного института дизайна и сервиса Максим Усынин из Челябинска. «Хорошо, договорились, я так и сделаю. И правительству сформулирую соответствующее поручение, и попрошу АСИ тоже этим заняться», - ответил на вопрос Путин. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил министерству финансов продлить предложенный проект по сохранению льготной ипотеки под 6,5% годовых как минимум до середины 2021 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика