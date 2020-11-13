Путин заявил о недопустимости вычеркивания героических страниц из-за идеологизированности

Владимир Путин заявил, что вычеркивать из российской истории героические события, которые в предыдущие десятилетия были идеологизированы, нельзя. Об этом президент высказался, комментируя исключение из школьной программы перечня произведений, касающихся Великой Отечественной войны.

«Эту героическую часть истории нашего народа, тоже как-то стесняясь этой идеологизации, убираем в сторону. А этого нельзя делать!» - сказал Путин в ходе видео выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Президент акцентировал, что никогда нельзя забывать то, что сделало поколение победителей в Великой Отечественной войне.

«Зная это, понимая цену того, что сделано, мы только в этом случае правильно выстроим вектор нашего движения вперед. Но для того, чтобы знать, куда идти, нужно понимать, откуда мы пришли, кто мы такие и каким образом мы здесь появились», - уточнил глава государства.

Форум «Сильные идеи для нового времени» организован Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.