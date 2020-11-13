Под Тверью обнаружили бомбардировщик Героя Советского Союза

На территории Кувшиновского района Тверской области поисковики отряда «Поискового движения России» обнаружили обломки дальнего бомбардировщика ДБ-3Ф времен Великой Отечественной войны. Как оказалось, боевой машиной управлял летчик 42-го дальнебомбардировочного авиаполка, ставший впоследствии Героем Советского Союза - капитан Николай Новожилов.
Поисковики работали над данными по этому крушению в течение нескольких лет, собирая архивные материалы и взаимодействуя с экспертами и краеведами. Конкретное место падения самолета установил поисковик Сергей Филиппов, руководствуясь сведениями, полученными от жительницы района Надежды Толпегиной. В результате действительно удалось обнаружить фрагменты самолета Новожилова.
Вместе с ним экипаж бомбардировщика состоял из летчиков Николая Козина и Евгения Машталова. Местонахождение их захоронений неизвестно, в то время как Новожилов выжил и продолжил участие в войне после лечения в госпитале, приняв участие в обороне Москвы и Ленинграда и в других операциях.
Согласно экспертному заключению, найденный самолет не вернулся с боевого задания 16 ноября 1941 года. За время войны Новожилов совершил 302 боевых вылета, 275 из них - в ночное время.
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