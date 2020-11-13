Пригожин рассказал, как будут проходить новогодние корпоративы в Москве в период ограничений

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал «Звезде» ситуацию с ужесточением ограничительных мер в Москве, в частности, отмену новогодних мероприятий.

По его словам, из-за пандемии «весь мир трещит по швам» и данная проблема касается не только российского шоу-бизнеса.

«Мы вынуждены смириться с теми обстоятельствами, в которых сегодня находимся. Никакой истерии по этому поводу нет. Мы смиренно согласимся на все обстоятельства, которые нас ждут. Если ты не можешь повлиять на ситуацию, значит, ты должен ее отпустить. Мы с Валерией эту ситуацию отпустили. Стараемся заниматься своими делами, домашними, а параллельно поиском нового музыкального материала. Раньше артисты сознательно уходили в локдаун, чтобы записать новый музыкальный материал, найти что-то новое, найти себя в новом. Сейчас есть время для того, чтобы хорошо позаниматься собой. Говорю не о молодых артистах, а о взрослых состоявшихся, которые могут сегодня найти для себя новые решения», - подчеркнул Пригожин.

Продюсер отметил, что отменить Новый год невозможно и корпоративы также будут, но уже не в ресторанах, а дома, в более спокойном режиме.

Он добавил, что сейчас, безусловно, многим тяжело ущемить себя в чем-то, поскольку «почти 25 люди жили в широком формате и к этому привыкли», однако нужно просто набраться терпения.

«Самое главное для человека быть здоровым, просыпаться в благополучной семье и понять одну вещь, что некоторые вещи неизбежны. Мы должны согласиться со всем этим и подумать, как в этой ситуации можно сохранить лицо и выжить», - подытожил Пригожин.

По решению мэра Москвы Сергея Собянина, из-за роста числа зараженных массовые праздничные мероприятия в новогодние праздники проводиться не будут.