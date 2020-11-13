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«Крупный экземпляр»: эксперт прокомментировал «прогулку» гигантского аллигатора во Флориде

Ирина Киселенко
15:08 13.11.2020
Аллигаторы стали выходить из водоемов из-за удара стихии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: alittlearrogant, twitter


В американском штате Флорида местные жители стали свидетелями прогулки аллигатора на поле для гольфа. Он вышел из близлежащего водоема после подъема уровня воды, вызванного ураганов «Эта».

Для Соединенных Штатов обнаружить огромного аллигатора посреди улицы - явление обычное. Об этом рассказал «Звезде» доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета, эксперт по рептилиям Владимир Шахпаронов.

«В принципе явление внешне обычное для Соединенных Штатов, но то, что это крупный экземпляр, - примечательно, что, наверное, и удивило тех, кто снимал его», - пояснил эксперт.

Он также добавил, что, очевидно, рептилия направлялась к ближайшему водоему. 

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