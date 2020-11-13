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Водка в РФ подорожает на 6%

Ирина Киселенко
15:37 13.11.2020
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2026 года включительно.
Водка в РФ подорожает на 6%
© Фото: Варвара Гертье, РИА Новости

В России цена на водку с 2021 года вырастет почти на 6%. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, стоимость водки вырастет до 243 рублей за 0,5 литра.

Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2021 года в России составляет 230 рублей (она повышена на 7%, с 215 рублей).

Также с 2021 года вырастут минимальные розничные цены на коньяк (до 446 рублей с 433 рублей за 0,5 литра) и на бренди (до 324 рублей с 315 рублей), передает Интерфакс.

Ранее врач объяснил влияние алкоголя на организм с коронавирусной инфекцией. Употребление алкогольных напитков пациентами с диагнозом COVID-19 может существенно усугубить течение болезни. Специалист предостерег пациентов от смешивания алкоголя и лекарственных препаратов для лечения вирусных заболеваний и антибиотиков.

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