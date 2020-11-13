Путин освободил от должности замглавы Россотрудничества
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Российский президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замруководителя Россотрудничества Александра Радькова. Соответствующий документ был опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
«Освободить Радькова Александра Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», - говорится в документе.
Указ вступит в силу со дня подписания. Должность замруководителя Россотрудничества Радьков занимал с 2014 года.