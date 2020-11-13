В стране и мире Путин освободил от должности замглавы Россотрудничества Лина Давыдова Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости Российский президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замруководителя Россотрудничества Александра Радькова. Соответствующий документ был опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации. «Освободить Радькова Александра Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», - говорится в документе. Указ вступит в силу со дня подписания. Должность замруководителя Россотрудничества Радьков занимал с 2014 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика