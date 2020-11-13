«Дорогие товарищи!» Кончаловского выдвинут на «Оскар»
Ранее картина была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Yevgeny Philippov, Global Look Press
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут на премию «Оскар», заявил председатель российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.
В основе сюжета картины лежит история о засекреченном во времена СССР расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль сыграла жена режиссера Юлия Высоцкая.
«"Дорогие товарищи!"» - подтвердил он в комментарии «Звезде», отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее фильм Кончаловского был удостоен специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.