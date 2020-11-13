Глава Кисловодска заразился коронавирусом
Курбатов перешел на дистанционный режим работы.
© Фото: Federation Council of Russia, Globallookpress
Глава Кисловодска Александр Курбатов сообщил о заражении коронавирусом.
«У меня был подтвержден положительный тест на коронавирусную инфекцию. Лечусь амбулаторно, в соответствии с рекомендациями врачей. Работаю дистанционно», - написал Курбатов на своей странице в Instagram.
Он отметил, что повторный тест показал отрицательный результат. Курбатов подчеркнул, что находится в нормальном состоянии. По его словам, если тест в понедельник снова покажет отрицательный результат, он вернется к работе в обычном режиме к середине недели. Также Курбатов пожелал здоровья всем жителям города.