В стране и мире Глава Кисловодска заразился коронавирусом Кирилл Васин Курбатов перешел на дистанционный режим работы. © Фото: Federation Council of Russia, Globallookpress Глава Кисловодска Александр Курбатов сообщил о заражении коронавирусом. «У меня был подтвержден положительный тест на коронавирусную инфекцию. Лечусь амбулаторно, в соответствии с рекомендациями врачей. Работаю дистанционно», - написал Курбатов на своей странице в Instagram. Он отметил, что повторный тест показал отрицательный результат. Курбатов подчеркнул, что находится в нормальном состоянии. По его словам, если тест в понедельник снова покажет отрицательный результат, он вернется к работе в обычном режиме к середине недели. Также Курбатов пожелал здоровья всем жителям города. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика