Военный летчик оценил действия экипажа аварийно приземлившегося Ан-124

Военный летчик оценил действия экипажа при аварийной посадке Ан-124 в аэропорту Новосибирска, во время которой самолет повредил взлетно-посадочную полосу. Генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил, что в сложившихся условиях действия пилотов оправданы целью «не усугублять обстановку в воздушном пространстве».

«Насколько мне известно, экипаж доложил после взлета о частичном отказе радиосвязи и радиооборудования, после чего якобы произошел отказ и в силовых установках. В этом случае экипаж действовал, безусловно, правильно и принял решение о посадке на аэродроме взлета», - сказал летчик в беседе с радио Sputnik.

Попов также отметил, что и службы аэропорта выполнили все необходимые действия. По его словам, изначальных причин авиапроисшествия может быть несколько и необходимо проанализировать множество составляющих, чтобы четко определить преобладающие.

«Отказ техники в воздухе - явление хотя и не нормальное, но управляемое. Но когда происходит не один отказ, а несколько сразу, они наслаиваются друг на друга и создается внештатная ситуация, которая перерастает в аварийную. У этого самолета четыре мощных двигателя, отказ одного из них еще не говорит, что именно это стало причиной», - подытожил Попов.

Напомним, по данным предварительного следствия, самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Толмачево, но выкатился за пределы взлетной полосы. Сообщается, что никто из 14 членов экипажа не пострадал, у самолета повреждены двигатель и фюзеляж.