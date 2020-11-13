«Не успеет затормозить»: появилась запись переговоров диспетчеров при аварийной посадке Ан-124 в Новосибирске
По команде диспетчера к месту инцидента срочно направились сотрудники аварийных служб аэропорта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
Телеграм-канал Baza опубликовал видеозапись с переговорами диспетчеров аэропорта при аварийной посадке самолета Ан-124 в Новосибирске.
«Не успеет затормозить. Выкатился», - отметил один из находившихся в диспетчерской.
По команде диспетчера к месту инцидента срочно направились сотрудники аварийных служб аэропорта.
Напомним, по предварительным данным следствия, самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Толмачево, выкатился за пределы взлетной полосы. Сообщается, что никто из 14 членов экипажа не пострадал, у самолета повреждены двигатель и фюзеляж.