В стране и мире «Не успеет затормозить»: появилась запись переговоров диспетчеров при аварийной посадке Ан-124 в Новосибирске Кирилл Васин По команде диспетчера к месту инцидента срочно направились сотрудники аварийных служб аэропорта. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости Телеграм-канал Baza опубликовал видеозапись с переговорами диспетчеров аэропорта при аварийной посадке самолета Ан-124 в Новосибирске. «Не успеет затормозить. Выкатился», - отметил один из находившихся в диспетчерской. По команде диспетчера к месту инцидента срочно направились сотрудники аварийных служб аэропорта. Напомним, по предварительным данным следствия, самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Толмачево, выкатился за пределы взлетной полосы. Сообщается, что никто из 14 членов экипажа не пострадал, у самолета повреждены двигатель и фюзеляж. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика